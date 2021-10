Täna toimub Eesti Draamateatris «Lehman Brothersi» plaadi esitluskontsert

Joel Remmel: ««Lehman Brothersi» lavastuse muusika on suurel määral ühislooming, mis sündis prooviperioodi jooksul. Eesmärgiks oli leida võimalikult voolav tervik – kuna kõik näitlejad on samuti musikaalsed inimesed, siis ühise rütmi ja tunnetuse leidsime hõlpsasti. Osa lugudest, mis Lauri Kaldoja tõi, oli juba algselt küllaltki selgepiirilised, vajades vaid kerget kohandamist meie koosseisule. Valdav osa oli tarvis siiski ühiselt luua, arvestades nii lavastaja Hendrik Toompere jr-i nägemust kui meie tehnilisi ja/või vormilisi võimalusi. Praeguseks on väljakujunenud küllaltki selged piirid, mille raames etenduse käigus toimetame. Vaid mõned üksikud kohad on jäänud veidi rohkem varieeruvaks, kus on rohkem vabadust – eesmärgiks on siiski lavastuse terviku võimalikult tasakaalustatud toetamine. Kontserdil neid samu lugusid esitades on meil kindlasti oluliselt rohkem paindlikkust, saame suunata muusikat vabamalt, tekitades rohkem kihte ja kontraste.»