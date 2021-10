Oktoobris võõrustab Tallinn vokaalansamblite maailma tippe

«Mööda maailma ringi rännates oli meil pikka aega üks suur ja ilus unistus, et meilgi võiks olla festival, mis koondaks enda ümber a cappella kooslusi nagu Estonian Voices; kooslusi, mis meid endid inspireeriks ning kellega oleks kena ka väljaspool lava sõbraks saada,» rääkis ansambli Estonian Voices üks juhte Kadri Voorand. «Ehkki plaan oli meil pandud kuhugi kaugesse tulevikku, saab see Eesti Kontserdi kaasabil teoks nüüd – palju varem kui arvata oskasime,» ütles laulja.

Festivali avab 22. oktoobril Jõhvi kontserdimajas Sardiinia meesansambel Tenores de Oniferi, mis loob ebatavalisi helimaailmu, mille juured on Sardiinia polüfoonilises laulutraditsioonis. Pärimusmuusik Rod Stradling on ansambli kohta öelnud, et nad on «nooremad, kiiremad ja sügavamad», jõudes niiviisi maailma muusikapublikule ning ainulaadsele laulutraditsioonile veelgi lähemale. Ansambel esineb Tallinnas Estonia kontserdisaalis 23. oktoobril ja Pärnu kontserdimajas 24. oktoobril.

23. oktoobril astub Tallinnas publiku ette ka mainekas briti vokaalansambel The Tallis Scholars, mis on tuntud eelkõige renessanssmuusika esitajana ning erilise intonatsioonitäpsuse ja kõlakvaliteedi poolest. Kuigi The Tallis Scholars on rõõmustanud eesti publikut varemgi, on festivalil au ansamblit taasvõõrustada. Kavas on hoolikas valik kaasaja heliloojate teoseid kõrvutatuna varase muusikaga.

Samal õhtul on kavas ka festivali ööjämm. «Ööjämm loob ja toob publikuni teistsugust häälemaagiat, see pole tavapärane kontsert. Mis tegelikult juhtuma hakkab, saavad teada vaid need, kes tulevad kohale,» jääb Voorand kell 22 Rahvusooper Estonia kammersaalis toimuva ööpeo osas saladuslikuks.

24. oktoobril toimub kahe andeka vokaalgrupi sõpruskohtumine – lavale astuvad Perpetuum Jazzile ja Estonian Voices. Perpetuum Jazzile (Sloveenia) on üks maailma suuremaid ja erilisemaid vokaalgruppe. Pea kolmekümneliikmelise vokaalorkestri repertuaaris on omanäolised seaded sellistelt muusikamaailma tippudelt nagu ABBA, Toto, Michael Jackson, The Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, David Bowie, Joni Mitchell, Bee Gees jpt. Kontserdi esimeses osas esinev Estonian Voices esitab ka paar täiesti uut, äsja valminud lugu.