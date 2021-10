Egokillu kõlksatus ukselävel

Tundub, et kirjutada lavastusest «Kuningas sureb» on paras narrus, luhta minev sõnastamispüüd. Eugène Ionesco põhjatu näidend, Marius Petersoni vaimustavas tõlkes ja Maria Petersoni sujuv-valusate žanrivahetustega lavastuses, muutub tõesti alandlikkuse tseremooniaks, nagu lavastaja on tunnetanud, lähtudes autori esialgsest pealkirjast «Tseremoonia». Alandlikkus pole siin sõnakõlks ega tühipaatos. Äratundmise kaitsetusala on Theatrumis seekord sedavõrd isiklik, samal ajal iga inimest vahetult puudutav, nagu saab olla üksnes surm. Surma Tuba on elutuba. Teenija Juliette ütleb living-room. Äratundmine on liiga lahja sõna. Ehk sobiks tervenemine?