Tulevikumees tuleb Tallinna

Õigem oleks küll öelda trap. See on olnud 2010ndate teise poole tooniandvam muusika. Selles on nähtud kui mitte just tulevikku, siis väga teravalt vähemalt olevikku. Aga olevik ja tulevik on tänapäeval vist üsna segiaetavad mõisted olnud juba kohati.

Homme tuleb Tallinnasse klubisse Hollywood esinema Pi’erre Bourne. Viimaste aastate trap’i võib-olla isegi mõjukaim produtsent. Lõuna-Carolinas sündinud tüüp, kes on ajanud asja muusikas, mida on eelkõige Atlantaga seostatud. Georgia osariik asub küll kohe Lõuna-Carolina all. Need lõunaosariikide hiphopi mutatsioonid on üldiselt väga koha(vaimu)kesksed. Memphisel on oma, Houstonil, äkki ka New Orleansil. Atlanta ja trap on neist kõige rahvusvahelisemaks fenomeniks saanud.