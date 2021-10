Teatrirahva palve Kaja Kallasele: ehk võtaksite oma valitsusse ka kultuuriministri

Lugupeetud peaminister Kaja Kallas,

elame olukorras, kus iga päev arutatakse erinevaid piiranguid, mis peaks aitama Covid-19 levikule piiri panna. Kuuleme, et piirama peaks ka kultuuri. Vihjeid on olnud nii selle kohta, et peaks saalidesse mitte lubama vaktsineerimata inimesi, kui paraku ka võimalikust pooliku saali nõudest. Kultuuri piirangutest räägite Teie ja räägib minister Kiik, aga me ei ole kordagi kuulnud, mida arvab kultuuriminister ja mille eest seisab kultuuriminister.

Võimalikud tulevased piirangud

Praegu on aeg, kus kuulujuttude ja võimalike stsenaariumite virvarris vajaksime kultuuriministrilt kinnitust, et tema kultuuri eest seisab ja meil pole põhjust muretseda ebaõiglaste, ebavajalike või majanduslikult laastavate piirangute pärast. Vajame kinnitust, et kui kultuur keelatakse või piiratakse, siis sellega kaasneb ka toetus. Vajame kinnitust, et kultuuri kergekäeliselt ei keelustata, sest kultuur ei ole oluline üksnes tegijatele, vaid ka Eesti inimestele, meie publikule. Inimesed on väsinud ja vintsutatud, on äärmiselt ebaõiglane võtta neilt ka vahetu kultuurielamus.

Vajame kinnitust, et kuna oleme pingutanud Covid-19 tõendite kontrolliga ja viinud seeläbi iga toimunud etenduse nakkusriski miinimumini, siis ei ole mingit põhjendust ega vajadust teatreid täiendavalt piirata või sulgeda. Vajame inimest, kes seisaks selle eest, et Eesti kultuur saab jätkata ka olukorras, kus Covid-19 on meie ühiskonnas endiselt olemas.

Ei ole harv, kui kuuleme, et minister ei olnud oluliste arutelude juures, sealhulgas valitsuse istungil. Selgus, et ka käesoleval hetkel minister puhkab.

Me soovime kuulda kultuuriministri tunnustust valdkonna tehtud pingutusele viirusega võitlemisel. Kujunesime ju just meie – kultuuriasutused – alates 9. augustist koroonameetmete eesliiniks. Saime enda kanda rahva pahameele valitsuse lühikese etteteatamisega tehtud otsuste peale. Kaotasime märkimisväärse hulga oma publikut, saatsime neid tagasi ka ukselt ja saadame veel ka täna. Pidime leidma kiiresti nutikaid viise Covid-19 tõendite kontrolliks olukorras, kus Eesti riigi loodud lahendus kontrollimist ei võimaldanud.

Piirangud teatritöötajatele

Pidime leidma ka lahenduse sellele, et valitsus oli publikule kehtestatud reeglistiku kehtestanud ka publikuga samas ruumis olevatele töötajatele. Meil on vaja kinnitust kultuuriministrilt, et tema seisab meie eest ja ootamatut käsku teatris vaid vaktsineeritud töötajate töötamiseks valitsuselt ei kogemata ega teadlikult ei tule. Eestis on ainult neli harfimängijat ja vaid üks Helgi Sallo. Teatris ei pruugi olla võimalik inimesi lihtsalt asendada ja töökeskkonna turvalisuse tagamine peab olema võimalik ka testide abil.

Vaktsineerimiskohustus võib tähendada olulist repertuaari muutust. Me muretseme, sest esimesel korral kehtestati publiku reeglid meie töötajatele kogemata; vähemalt nii saime ametnikest aru, kui selgitusi palusime. Me muretseme, sest ministeerium ministrita on kui kaptenita laev ulgumerel – kaootiliselt liikuv ja hädas.