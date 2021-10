Täna esineb Tallinnas vene-belgia klaverivirtuoos Deniss Kožuhhin

Eesti ühel hinnatumal pianistil ja festivali KLAVER kunstilisel juhil, äsja kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga pärjatud Sten Lassmannil jagub Kožuhhini kohta üksnes kiidusõnu. «Kohtusin Denissi mänguga paar aastat tagasi ja pean tunnistama, et see esmatutvus oli väga imponeeriv. Üllatusin, kuidas ta noore mehena suutis vältida virtuoossust virtuoossuse pärast – nagu ütleb legendaarne pianist Jevgeni Kissin –, vaid ta mängib alati nii, et muusika kõnekus ja sisu on mängust samm või kaks eespool,» kirjeldas Lassmann.