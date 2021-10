Selgusid Kristjan Raua preemia tänavused nominendid

Kristjan Raua looming on üks neist eesti kultuuri algallikatest, mille mõju on jõudnud meieni läbi erinevate põlvkondade ja riigikordade, ületades erinevaid maitse-eelistusi ja mõtteviise. Kristjan Raua arhetüüpne roll rahvusliku kunstikultuuri suurkujuna on aastatega üksnes kasvanud – nii on temanimelise preemia iseloom ja tähendus tahes-tahtmata põimitud kunstniku enese eluloo ning loomingulise pärandiga ning selles kõnetavad meid töökus, meelekindlus ja heroiline jõulisus – looja enese kordumatu käekiri ja tema poolt kujutatud Kalevipoja iseloomus avalduvad jooned.