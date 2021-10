Selgusid Kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemia nominendid

Preemiakandidaadiks sai esitada objekte, mis valmisid perioodil 21.08.2020–23.08.2021, samuti pikemaaegseid tegevusi ja silmapaistnud isikuid. Žürii esimehe Mait Väljase sõnul peegeldab tänavune preemiate nominentide valik meie arhitektuurielu mitmekesisust ja elavust. «Arhitektuur pole ainult valmis majad ja keskkonnad, olgu siis suuremad või väiksemad, vaid ka arhitektuuri uurimine ja mõtestamine, eilse eksponeerimine ja homse päeva kavandamine. Arhitektuur on idee ja nägemus, kuidas elu võiks olla korraldatud. Mitmete tänavuste nominentide puhul torkab silma, et tegu on olnud pikemaajaliste, kas keeruliste või süvenemist nõudvate protsesside lõpptulemusega, mis viimaks betooni valatud või raamatukaante vahele trükitud,» selgitas Väljas.