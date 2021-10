Nii see romaan siis Rakvere metsade vahel Ristemäe turismitalus algabki. Kuulus kirjanik Ervin – kuulus ta ju on, kahe kirjandusauhinna omanik – läheb kaheks nädalaks metsa keskele oma uut romaani kirjutama. Linna jääb teda igatsema sõber, toimetaja Kertu. Turismitalu omanik on jõmmist jõhkard Gunnar, kel on temast noorem naine Anna. Anna, kes on olnud kunagine Eesti olümpialootus vibulaskmises. Armukolmnurk on kiire algama, sest milline naine ei oleks huvitatud «vabast maailmast» tulnud poeetilisest mehest. Kuidas see armuleek peaosalisi tabab, jäi esietendusel pisut arusaamatuks.