Selgunud on Kristjan Raua nimelise preemia 2021 laureaadid

Tiit Pääsuke – näituste «Nostalgiata» Tartu Kunstimuuseumis ja «Härjad rukkis ja muud» Rüki galeriis eest.

Tiit Pääsuke õppis aastatel 1957–1962 Tartu kunstikoolis ning aastatel 1962–1963 ja 1966–1971 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Aastatel 1970–2006 töötas Pääsuke Eesti Kunstiakadeemias maalimise- ja joonistamise õppejõuna, 1992–1994 Soomes Rovaniemi Kunstikooli ja Lapi Ülikooli õppejõuna ning aastatel 2004–2005 Tartu Ülikooli vabade kunstide külalisprofessorina. Alates 2006. aastast on Tiit Pääsuke Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor. Näitusetegevuses osaleb Pääsuke alates 1968. aastast, aastate jooksul on tal olnud lisaks rohketele rühmanäitustel osalemisele enam kui nelikümmend isiknäitust. Alates 2006. aastat on Pääsuke vabakutseline kunstnik ning Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Maalikunstnike Liidu ja viskiklubi UBC liige.

Retrospektiivne väljapanek näitusel «Nostalgiata» Tartu Kunstimuuseumis koondas Pääsukese viimaste kümnendite ja uusimat maaliloomingut. Eesti kaasaegse maalikunsti juhtfiguuri Tiit Pääsukese loomingus on peen intellektuaalsus ning ajatu ja kaasaegse kooslus ühendatud virtuoosse tehnilise meisterlikkusega.

Rein Raamat ‒ joonisfilmi eduloo käimalükkamise eest stuudios Tallinnfilm 1971. aastal ning kunstnike portreefilmide tegemise eest alates 1990. aastatest.

Filmirežissöör, kunstnik, stsenarist ja joonisfilmiarendaja Rein Raamat lõpetas 1957. aastal maalija-portretistina Eesti Riikliku Kunstiinstituudi. Pärast seda töötas ta kuni 1971. aastani Tallinnfilmis mängufilmide kunstnik-lavastajana. 1971. aastal asutas Raamat Tallinnfilmi juurde joonisfilmistuudio, oli selle juht ja lavastaja. 1972. aastal valmis tema esimene joonisfilm «Veekandja». Aasta hiljem jõudis kinodesse «Lend», kus oli ühendatud maal ja multifilmikunst. Rein Raamat rajas filmistuudio Stuudio B 1989. aastal ja Raamat-Film 1994. aastal.

Rein Raamat on lavastanud 16 animafilmi, teinud kunstnikuna 12 mängufilmi ja on enam kui 20 dokumentaalfilmi autor. Tema filmipärand on rikas ja omanäoline, Raamatu joonisfilmid on sügavalt metafoorsed ja eesti folkloorist tõukuvad, ning püüavad pilku piinlikult täpse joonistuslaadi, filosoofiliste teemade ja huumori puudumisega. Maalikunstnikuna on Rein Raamat viljelenud pastelli, milles loonud peamiselt tundelise värvikäsitlusega psühholoogilisi portreid.

Kristjan Raua looming on üks neist eesti kultuuri algallikatest, mille mõju on jõudnud meieni läbi erinevate põlvkondade ja riigikordade, ületades erinevaid maitse-eelistusi ja mõtteviise. Kristjan Raua arhetüüpne roll rahvusliku kunstikultuuri suurkujuna on aastatega üksnes kasvanud – nii on temanimelise preemia iseloom ja tähendus tahes-tahtmata põimitud kunstniku enese eluloo ning loomingulise pärandiga ning selles kõnetavad meid töökus, meelekindlus ja heroiline jõulisus – looja enese kordumatu käekiri ja tema poolt kujutatud Kalevipoja iseloomus avalduvad jooned.