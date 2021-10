Vanemuises esietendub tragikomöödia vabadussõjast

Uuslavastuse autorit, lavastajat ja muusikalist kujundajat Tiit Palu ajendas seda draamatükki looma ja lavale tooma kasvav vastuolu ideaalide ja reaalse, praktilise elu vahel. «Tunnen uhkust selle üle, kust me tuleme, ja ebakindlust selle pärast, kuhu oleme teel. Minu jaoks on Eesti ja eesti keel pühad, ja ma ei kavatsegi nõustuda, et selline mõtteviis võiks olla tagurlik või arengut pidurdav. Toon selle lavastuse välja, sest neist asjadest rääkida on tähtis. Teater võimaldab seda teha mitte loosunglikult tõdesid kuulutades, vaid dialoogivormis, kus igal osapoolel on oma tõde ja õigus,» kirjeldas ta.