Tallinna Linnateatris esietendub Margaret Sarve debüütlavastus

Miguel de Unamuno ajatu religioonifilosoofiline tekst tõstatab erinevaid teemasid, aga lavastajat inspireerisid teose juures just noorte jaoks aktuaalsed küsimused valikute tegemise painest ja eneseotsingutest: «Algimpulss tõukus minu jaoks saatuse ja vaba tahte küsimusest. Kas ja kui palju on inimese enda teha ja kui palju ei ole. Sealt oleme edasi liikunud temaatikani, millise saatuse me ise enda peale võtame. Kui palju on asi selles, et miski ongi tegelikult meie saatus, ja kui palju selles, et me lihtsalt arvame, et see on meie saatus.»