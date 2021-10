Pi’erre Bourne’i nähtamatu sportauto

Meenub ka fakt, et kunagi oli Tartus Club Tallinn, Võrus Club Tartu ja veel sügavamale lõunasse liikudes võis ehk kuskilt piiriäärsest alevikust leida ka Club Võru – näited sellest, kuidas väiksem süsteem näppab suuremalt tema utoopilised omadused, et näilist glamuuri etendada. Ent Pi’erre ei tulnud siia LAst, vaid hoopis Atlantast, kus tegutsevad ka kõik need teised: Carti, Thug, Future, Migos jne. Atlanta roll tänapäeva muusikas on ehk mõneti võrreldav sajanditaguse New Orleansiga, kus arenesid välja jazz’i-eelsed muusikavoolud, mis seejärel, paljuski ka läbi Hollywoodi, kogu Ameerika meelelahutustööstust vedama hakkasid.