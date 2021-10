Kes jääb ellu mõrvarlikus seltskonnas?

Loo minategelane on oma eluga ühtlases madalseisus olev 25-aastane raamatu- ja brändisõltlane Ursula Smart, kes juhuse tahtel liitub oma ema korraldatud raamatuklubi nädalalõpuüritusega. Viieliikmelise klubi armastus raamatute ja lugemise vastu näib olevat võrdlemisi piiratud ning raamatukaantest rääkimisest nad eriti kaugemale ei jõua, seevastu on naisi ühendavaks lüliks soojad tunded hea napsi vastu, mistõttu Ursula seltskonda ka «joomisklubiks» nimetab.

End peente prouadena eksponeerivad klubilised tassivad endaga kaasas hulka saladusi ja kuhjaga vaenu ning selles ei jää alla ka neid teenindav personal. Õigupoolest on vahepeal tunne, et ainus, kes kindlasti mõrvade taga ei ole, on Härra Bojangles. Mõrvade spekter on muljet avaldav: alates «löögist pähe» kuni agathachristie’liku mürgitamiseni välja, vahepalaks midsomerlik dramaatiline mõrvapaik. Vastused küsimustele «kes?», «miks?» ja «kuidas?» selguvad alles romaani viimastel lehekülgedel, siis kui on teada need, kes loost elusana välja tulevad.