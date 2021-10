Uus plaadfirma hakkab realiseerima noorte autorite kirge

Laupäeval esitleb noorte elektroonilise muusika loojate label RL Records oma esimest lühialbumit. Ettevõtmine on välja kasvanud Raadio 2 saatest RAW@LAB ja Labürindi peosarjast.

Albumile on valitud viie omanäolise noore viimaste aastate olulisimad tööd. Esindatud on Protokoll ja Perspective Shift (trumm ja bass), Fresco ja ilja (techno) ning POLLU77E (hardtechno).

Asja vedav Arvid Pirn ütleb, et nende eesmärgiks on pakkuda noortele elektroonilise muusika huvilistele võimalust astuda selles valdkonnas oma esimesed avalikud sammud ja aidata edasi areneda neil, kes selle vastu tõesti kirge tunnevad.

Tegemist on täielikult mittetulundusliku ettevõtmisega. Nii pidudelt, muusikast kui merch'i müügist saadav tulu läheb uute noortele muusikutele mõeldud projektide käiguhoidmiseks.

Valikalbum avaldatakse nii digitaalselt kui helikassetil. Tulemas on ka erinevate artistide töödest koosnev lühialbum koos muusikavideotega. Edaspidi on plaanis anda valikalbum välja aastas vähemalt kaks korda, sinna juurde ka uute noorte tegijate LP-sid ja singleid.

«Me tahame, et muusika oleks ka füüsilisel kandjal. Muusikale sellise füüsilise vormi andmine loob asjaga erilise seose,» leiab Pirn.

Algpunktiks oli soov pakkuda noortele esinemiskohta.

Ettevõtmise algpunktiks võib tegelikult lugeda Labürindi peosarja, kus RAW@LABi nime kandev lava juba mitme aasta jooksul noortele DJ-dele esinemiskohta pakkunud on. Raadiosaade kasvas omakorda välja just sealt. Praeguseks on nii käe valgeks saanud juba ligi 60 noort elektroonilise muusika loojat.

Elektroonilise muusika loomine ja mängimine nõuab aparatuuri, mis on väga kallis. Pirnil ja tema meeskonnal on ligipääs klubidele ja tehnikale aga olemas ja seda on soovitud jagada ka noortega.

«Me erineme teistest selle poolest, et laseme neil tegutseda natuke natuke nagu huligaanid, ilma mingeid žanripiiranguid kehtestamata. Ja väga huvitav on jälgida, kuidas see sisemine loominguline pakitsus noore muusikukarjääri alustava inimese seest esialgu arglikult välja tuleb ja nii mõnegi puhul enesekindla loomingulise vormi võtab,» kirjeldab Pirn.

RAW@LABi filtersüsteem aitab ka noortel endil testida, kuhu nad oma muusikaliste katsetustega valmis jõudma on. Pärast saalis publiku ees õnnestumist jõuab osa neist suure publiku ette raadiosaates, sealt edasi omanäolisemad juba albumile.