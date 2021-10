Hobusekapjade alt paiskub õhku külmunud pori, kaks täies turvises ratsameest pigistavad piigid kõvasti kaenla alla ja tormavad teineteisele vastu. Kunagi olid nad parimad sõbrad, kuid nüüd ihkavad vaid Prantsuse kuninga Charles VI õukonna silma all teineteist tappa.

Need aadlimehed on Jean de Carrouges (Matt Damon) ja Jacques Le Gris (Adam Driver) ning kogu terasest argumentidega dispuut käib selle üle, kas viimane on vägistanud esimese naise Marguerite’i (Jodie Comer). Tegevus toimub 14. sajandi viimastel aastakümnetel.