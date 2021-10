Etenduskunsti platvorm eˉlektron alustab taskuhäälinguga

eˉlektroni podcasti esimeses episoodis vestlevad omavahel Peeter Kormašov, Taavet Jansen ja Maike Lond. Nad jagavad lugusi digitaalse elusa kunsti võimalikkusest, spekuleerivad, mis või kes on internetiavarustes etendaja ja vaataja, kunstnik ja kuraator ning arutavad, mis vastaks etenduskunstile, kui see on viidud digitaalsetesse avarustesse.