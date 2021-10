Kindel laks: naine seksis autoga

Korraga retro ja oma ajast ees

Kuigi järgmisel kuul linastub selle remake, soovitan kõigile hoopis jaapani anime «Cowboy Bebop» algset, 1998. aasta versiooni. See on vaieldamatu klassika, mida igaüks võiks korra elus näinud olla. Hiljuti tegi Netflix ka selle oma platvormil kättesaadavaks. Tegemist on kirju ning uskumatult stiilse, tulevikus toimuva noir’iga, mis saanud mõjutusi nii 70ndate ulmeklassikast, Bondi-filmidelt, vesternitelt kui ka jazz’ilt – Yoko Kanno sound­track on unustamatu. Tulemuseks on midagi läbinisti originaalset, mis on korraga väga oma ajast ees, väga retro ning samas ka aegumatu. Soovitan kõiki sarja osi vaadata algses, jaapani keeles, subtiitritega.