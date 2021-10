Vaba hetke, mil see intervjuu toimuda saaks, peab dirigent Kristiina Poska kalendrist kaua otsima – oktoobrikuu on triiki täis, päevad minutipealt ära planeeritud. Näib, nagu poleks koroonapandeemiat olemaski! Poskal on vaatamata heitlikele aegadele käes lausa kaks koduorkestrit: alanud hooajal kinnitati ta lõunanaabrite esindusorkestri Läti Riikliku Sümfooniaorkestri esimeseks peakülalisdirigendiks ning kunstilise juhi ja peadirigendina jätkub viljakas koostöö Flandria sümfoonikutega.