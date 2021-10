Kultuuri lühiuudised

Dokfoto keskuses avati Ungari meistrite näitus

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus tõi koostöös Liszti Instituudi – Tallinna Ungari Kultuuri Keskusega esimest korda Eestisse Ungari Fotomuuseumi kogul põhineva viie fotomeistri näituse «Inimest peegeldades – Robert Capa ja Ungari meistrid – Brassaï, Kertész, Moholy-Nagy, Munkácsi». Legendaarse Magnumi fotoagentuuri idee autor ja kaasasutaja Robert Capa (1913–1954) töid on Telliskivi loomelinnakus asuva dokfotokeskuse näitusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. Ühelt poolt on põhjus see, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusile oli just Capa üks tähtsamaid eeskujusid. Just Capa näitas fotodel sõda nii lähedalt, nagu keegi teine ei olnud varem teinud. Nii võib öelda, et nüüdisaegsele konflikti- ja sõjafotograafiale pani aluse just tema.