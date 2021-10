INTERVJUU ⟩ Kunstnik, kes toob asjade kohalolu maailmasse tagasi

Kuimet viibis seal 2018. aasta jaanuarist juuni lõpuni ning õigupoolest oleks pidanud näitus avanema eelmisel aastal, kuid paraku tuli koroonakriis vahele. Kuimeti fotod ja filmid on korraga rõhutatult materiaalsed, ent samas flirdivad need ka lõpmatusega. Neis töödes on tihti mingi eneseküllasus, selgus ja jahedus, mis osutab maailmale meie ümber, kuid paneb selle ka teatava surve alla. See kõik on väga lummav, ent võib olla ka hirmutav. Otsustasime intervjuud tehes, et sinatame.