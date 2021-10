Eesti film võitis Fredrikstadi Animatsioonifestivalil Grand Prix’

Filmi kohta ütles žürii järgmist:

Oma rahulike kaadritega on filmil õnnestunud delikaatsel viisil luua oma enda maailm, mis seab vaataja silmitsi otsese ja samal ajal vältimatu küsimusega elu mõttest.

Koht ei ole koht, vaid vaimne soovitus. Valge ei ole lihtsalt valge ja must ei ole lihtsalt must, need on täis võimalusi, mis avardavad peategelase sisemaailma isoleeritust ning avavad filmiruumi erakordsetele võimalustele.

Festival toimus 21.-24. oktoobrini Norras, Fredrikstadis. Festival toimus juba 27. korda, esimene festival oli aastal 1994 ning see kasvas välja Oslo animatsioonipäevadest. Festival näitab Põhjamade ja Baltimaade lühianimafilme ning selle auhinnaks on Kuldne Gunnar. Festival on professionaalse animatööstuse platvormiks, kuid see on oluliseks sündmuseks ka tudengitele ning graafilise disaini ja digitaalmeedia haridust pakkuvatele institutsioonidele. Igal aastal toimuvad siin seminarid ning loengud animatööstuse tippude osavõtul ning need on väga populaarsed. Festivali Grand Prix lubab võitjafilmi esitada ka Oscarile.

«Üks imeline mees»on film eksistentsialistlikust vastusest Suurele Küsimusele inimkonna egost ja vajadusest elada kooskõlas loodusega.

Filmi sünopsis:

On olemas üks omapäraselt eriline mees, või vähemalt teda ümbritsev maailm määratleb teda omapärasena ja erilisena. Tal on fantastilisi oskusi, ebaloomulik andekus, tema suhtes võiks isegi kasutada sõna geenius, siiski, midagi temas on rahutu. Suured küsimused haaravad ta täielikult ja viivad kohta kus ta ei suuda enam muud teha, kui kõigest loobuda, et leida seda, mis temale ja muule loodusele tõesti väärtust pakub. Ja lõplikult ka rahu.