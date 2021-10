Efterklang andis Tallinnas täiusliku kontserdi

Olgu selleks siis Efterklang või hoopis nende kõrvalprojekt Liima – Casper Clauseni, Mads Braueri ja Rasmus Stolbergi eesmärgiks on alati olnud ühtekuuluvustunde loomine ning seda tunnet on hädasti vaja just praegusel äreval ajal. Kontsertide väisamine muutus pärast pikka kodus istumist ja piirangute periood kuidagi kohmetuks, kuid Efterklang suutis Tallinnasse naastes panna mind (ja loodetavasti ka teisigi) uuesti armuma elavasse muusikasse.

Kuigi viimaste kuude jooksul on omajagu kontsertidel käidud, pole ükski neist veel sellist mõju avaldanud. Efterklangi liikmetest lausa kiirgab mingit seletamatut positiivsust ning ilmselt mängib asja juures suurt rolli nende ka värske stuudioalbumi «Windflowers» looming, mille läbivateks teemadeks just lootus ja elu võlu.

Kontserdi asemel peaks nende visiite nimetama hoopis teraapiasessioonideks, kus lisaks elektroonilise popmuusika piiridele kombitakse ka publiku südant. Pooleteise tunni jooksul lendlevad saalist läbi emotsioonid, millest üks helgem kui teine. Bänd naeratab pealtvaatajatele ja nemad naeratavad omakorda veel rõõmsamalt vastu ning leiab aset energiavahetus, mida kogeb pigem harva.

Efterklang Sõpruses FOTO: Tanel Tero

«Mul oli nii lõbus ja ma sain nii palju energiat nii oma bändikaaslastelt kui ka publikult. See oli täiuslik live,» on Efterklangi bassist Rasmus Stolberg pärast täissaalile esinemist rahul. Ta seletab, et täiusliku kontserdi peamisteks elementideks on kommunikatsioon ning esinejate ja publiku energiavahetus. «Jõuda staadiumisse, kus sa viibid vaid muusikas ja ei kusagil mujal – just nii ma end sel kontserdil ka tundsin. Pooleteiseks tunniks eksisteerisid vaid see ruum, need inimesed ja muusika. See meeldis mulle väga!»

Perfektsuse saavutamine pole Efterklangi jaoks olnud aga lihtne. Stolberg tunnistab, et antud tuuri toimima saamine on tekitanud neile omajagu peavalu, kuid Tallinnas antud kontsert sai kauaoodatud pöördepunktiks: «Kõik asjad, mida me eelnevalt oleme tahtnud saavutada, päriselt ka lõpuks toimisid. Meil on oma uue loomingu ja selle tuuriga pooleli veel mesinädalad, kuid oleme õigepea jõudmas ka nirvaanasse,» muigab ta enesekindlalt. «Minu suureks ambitsiooniks on see, et iga õhtu oleks nagu täna – üks suur pidu või kogunemine, kus muusika ja inimesed saavad üheks ning energia pääseb valla. Nendel hetkel tundub maailm tegelikult nii mitmelgi põhjusel väga lahe koht. Maailm on küll omadega p*****, kuid see on ka väga imeline ja ma armastan seda!»

Kontsert

Efterklang