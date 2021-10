Lautoga jamadele vastu

Avangard-muusik, kes tegi oma esimesed sammud new wave’i artistina, olles samal ajal Gröningenis baaripidaja, otsustas vahetada oma elustiili millegi aeglasema ja mõtestatuma vastu ning läks New Yorki oma valitud instrumenti õppima. Selle tulemusena on temast saanud üks kaasaja olulisemaid heliloojaid nii oma sooloprojektide kui ka filmimuusika kaudu. Kõige enam pakub äratundmisrõõmu Jim Jarmuschi film «Only Lovers Left Alive», millele Jozef heliriba lõi. 2013. aastal premeeriti teda selle eest Cannesi filmifestivalil parima soundtrack’i auhinnaga.

Van Wissemi loomingus esineb selge dihhotoomia — ühest küljest on tegu avangardliku heliloojaga, kuid samas ka barokliku lautomängijaga. Jozefi enda sõnul on tema eesmärk lauto vabastamine selle ajaloolisest taustast ja piiridest, andes sellele läbi oma muusika ja esinemiste kaasaegse tähenduse. Tema muusika on tehtud talle sobivas tempos, täis piisaval hulgal veidrust ja eripära, mis on omane vaid talle. Olenemata sellest, kas me räägime tema enda kauamängivatest, koostööprojektidest või filmimuusikast, aitab van Wissemi looming kuulajatel tutvuda kõige ausama versiooniga iseendast, kuid samal ajal meenutades meile meie kõige sügavamaid hirme.