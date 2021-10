EKKMis avatakse Edith Karlsoni uus isikunäitus

Karlsoni väljapanek kolmel korrusel avab eksistentsi pimedama, nilbema, naljakama ja õrnema poole. EKKMi ruumid on ümber ehitatud paikadeks, kus kohtuda terrakotast igaviku ja Neitsi Maarjaga, orhidee ja klaasist kupliga, tillukese Kristuse ning lõppematu Enyaga. Karlsoni töödele liituvad teosed Eesti Kunstimuuseumist, Tartu Linnamuuseumist, Eesti Ajaloomuuseumist ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogust.

Edith Karlson on skulptor, kelle loomingus esinevad animaalsed, brutaalsed ja tsiviliseerumispaineta karakterid. Nende robustne pinnatöötlus, justkui lõpetamatus ja groteskne paisutatus kõnetavad allhoovusena tumedaid tunge ja ürgsemaid ladestusi. Seeläbi tungivad Karlsoni loomingusse ka abstraktsemal tasandil küsimused ihadest, surmast, seksuaalsusest ja pühadusest, pakkudes kapitalismi jaatuse või eituse asemel hoopis tooremat ning ihulisemat kogemust – see on abjekti triumf.