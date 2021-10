Käes on aeg muusika eest õiglast tasu maksta

«Fairmus on nagu fair trade, aus kaubandus, ainult muusikas,» ütles Ahven. «Asutasime selle Tõnis Kivisilla, Juko-Mart Kõlari ja Kristjan Ulstiga. Spotify sünnist möödunud 13 aasta jooksul on selgeks saanud, et senise voogedastusmudeli järgi ei hakkagi muusikud kunagi teenima, aga see on OK, sest see on väga hea rahvusvaheline turunduskanal. Muusikud said sissetuleku kontsertidest, aga pandeemia lõikas selle voo päeva pealt läbi. Me tahame, et muusikud saaksid Fairmusi õiglast tasu ka internetis mängitava muusika eest.»