Iga mehe elus tuleb kunagi aeg kumminukk tühjaks lasta

Täpselt sellisele mentaliteedile paistab esiotsa tuginevat ka Endla teatri uuslavastus «Ma teenindasin Inglise kuningat», mis pendeldab kusagil haiglase nõukogude nostalgia ja peene pilke vahel, olemata seejuures kordagi imal või igandlik. Vastupidi – «Ma teenindasin Inglise kuningat» on suutnud luua ideaalse dissonantsi ebasündsa, jämeda ning samas pasliku, reserveeritult emotsionaalse vahel. See kõik mõjub korraga nii ajastuomase kui ka võrgutavana.

Lihtne elu?

Ent mida kauem on teatrivaataja tunnistajaks Jan Dítě (Sten Karpov) joovastavalt pöörasele elule, seda selgemaks saab, et igatsusvalust, sest haiglasest minevikuhõllandusest, pole seal tegelikult haisugi. On midagi palju enamat, midagi inimesest suuremat.