ARVUSTUS ⟩ Kus raha, seal pärijaid ja mõrtsukaid

Õnnestunud peategelane

Kindlasti on üks hea krimiloo olulisi komponente peategelasest detektiiv. Kahki loodud Toom Berg on 63-aastane endine õpetaja, kes mingil põhjusel on otsustanud eradetektiiviks hakata. Pikka kasvu kõhetu olemisega mehel on paksud hallisegused juuksed, vaevumärgatavalt kongus nina ja tahtejõuline lõug – nii nagu paljudel tema ametikaaslastel teistes krimiromaanides.