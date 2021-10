Paratamatud paradoksid ja vabastava loobumise võlu

Raamatu võiks seega soovi korral võttagi kokku kolme Garab Dordželt lähtunud lühikese lausega ja raamatki oleks võinud olla kolmelauseline. Aga ei ole, sest maakera elanikkond ei tegele ennastunustavalt budismiga, et juba lennult mõista öeldavat, ning isegi need, kes tegelevad, vajavad pidevalt ärakukkumisvastast dharmatuge. Need kolm sõnastust – tunne ära oma tõeline loomus, tee kindel otsus selle loomuse kohta ja saavuta vabanemisel põhinev usaldus – on dzogtšeni tuumtarkus, mida on aga vaja (tava)inimestele paratamatult pikemalt selgitada. Need kolm väidet on äärmiselt tarvilikud, et kunagi suudaksime kaamelitena, nagu meile praegu näib, nõelasilmast läbi minna.