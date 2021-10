Millest on tehtud spordifanaatikute pisarad?

Tellijale

Sest kust leida Vanas Maailmas nii palju ekstsentrikuid, kes selle ülimalt kuluka avantüüri kinni maksaks? Okei, mõtlesin, minuga võib arvestada, kui mu meeskond peaks kohale kärutatama – olen vaene, aga valmis minema vargile või võtma laste arvelt noore pere laenu, et lennu- ja mängupiletit osta. Aga kes veel? Kartsin, et staadioni täitmiseks jääks mängupäeval mõnikümmend tuhat pealtvaatajat puudu isegi siis, kui liiga jagaks pileteid tasuta nagu kristlik kirik hingeõnnistust.

Ühtlasi näis kõnealuse plaani vastu rääkivat kontinentidevaheline üüratu ajavahe ning sellest tingitud võimatus teha midagi majanduslikult mõttekat vastavate kohtumiste otseülekannetega USA teleturul. Nagu kõigi ilusate, üllaste ning kergelt kapriissete ideede puhul ikka, vupsas ka siin kohe pinnale küsimuste küsimus: kes kahjumi enda kanda võtab? Tean omast kogemusest, et Ühendriikides kardetakse kahjumit kohati rohkem kui surma. Imperatiivne kohustus tegutseda positiivse marginaaliga pole mitte üksnes kapitalistliku majandusruumi eluline paratamatus, vaid kandev osa USA kultuuritraditsioonist ja mentaliteedist: läbikukkumine ärimehena tähendab seal läbikukkumist inimesena.

Hea küll, kahjum kahjumiks, ehk see polekski nii kosmiliselt suur, aga kuidas selgitaks liiga vastavate klubide pühendunud poolehoidjatele USAs, et nende meeskond peab liiga reklaami ja rahvaste sõpruse ülimalt vaieldava väärtusega ideaalide nimel pidama ühe oma põhihooaja kodumängudest, mida on niigi kõigest kaheksa, kuskil seitsme maa ja mere taga, mingis pooleldi müütilises Euroopas, mida – nagu iga iseseisvalt mõtlev ning peavoolu maateadusesse eluterve skepsisega suhtuv ameeriklane kõige kiuste kahtlustab – ei pruugi tegelikkuses üldse eksisteerida; mis võib väga vabalt olla vaid USA valitsusametnike, ajakirjanike ja kooliõpetajate kollektiivne vandenõu terve mõistuse ja üldise tõenäosuslikkuse vastu.

Eelmainitud idee ilu suhtes pole ma mõistagi meelt muutnud, jaburusega on nii ja naa, kuid teostamatuse osas näitas aeg kiiresti, et õnneks eksisin rängalt. NFL tegi juba 2007. aastal teoks uskumatu: tõi ühe oma põhihooaja mängu Euroopasse, täpsemalt Wembley staadionile Londonis. Sama kordus järgneval viiel aastal. 2013. aastal toimus Londonis kaks mängu, kõigil järgnevatel aastatel kas kolm või neli. Mullu jäid väljakuulutatud kohtumised koroonakarantiini tõttu ära, tänavu mängiti kaks mängu.

Praeguse seisuga on Londonis peetud kokku 30 ametlikku NFLi põhihooaja kohtumist, neist kaks viimast toimusid oktoobri teisel ja kolmandal pühapäeval. Liiga 32 meeskonnast pole Vanasse Maailma seni kordagi jõudnud vaid üks: Green Bay Packers. Nagu elu on näidanud, reisitakse neile mängudele, mis on, muide, olnud peaaegu kõik välja müüdud, mitte üksnes Ühendkuningriigi eri osadest, vaid kogu Euroopast. Enda näitel võin kinnitada, et minnakse ka Eestist.

Teadmine, et New York Jets – meeskond, keda olen toetanud viimased 25 hooaega; kes on minu näruses, ent lojaalses hinges saanud endale igavese sissekirjutuse suurde päikesepoolsesse tuppa – mängib Euroopas, ei jätnud just palju valikuvõimalusi. Mägi oli juba Muhamedile üle ookeani peaaegu koju kätte tulnud, teinud palverännaku suhteliselt lühikeseks ja valutuks, niivõrd kui see käimasoleval koroonaajal üldse olla saab.

Kaks silpi, aga milline sisu!