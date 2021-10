Kui palju on suurte tunnete tekitamiseks vaja?

Muusikal üleüldiselt on alati mingi teatud sagedus, mida ta edastab, sõltumata kasutatud nootidest või rütmidest. See on miski, mis loob teistsuguse aegruumi – millegi, kuhu on võimalik end unustada, sealt midagi leida või lihtsalt nautida, kuniks seda on. Just sellist elamust pakkus kolmapäeval Niguliste kiriku saalis esinenud Jozef van Wissem, Hollandi päritolu minimalistlik helilooja, lakkamatult tuuritav muusik ning seetõttu ilmselt tuntuim lautomängija lääne kultuuriruumis. Ta on ühest küljest barokiliku taustaga lautomängija, teisalt jällegi keegi, kes suudab niivõrd ajaloolise instrumendi vabastada igasugustest raamidest ning panna kõlama nii nagu seda oodata ei oska.