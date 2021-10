Polnud need 1960ndad nii kuldsed midagi

Kõnealune tütarlaps ­Eloise (Thomasin McKenzie) ihaleb moelooja karjääri ning annetki on tal omajagu. Suur on Ellie rõõm, kui ta võetaksegi vastu kuulsasse Londoni moekolledžisse. Cornwalli kolkakülas koos vanaemaga (sest ema on meelesegaduse ja enesetapu tõttu lahkunud) elav neiu ihaleb kuuekümnendaid, mil London oli kogu maailma popkultuuri ja tippmoeloomingu keskus.