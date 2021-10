Mis sel vene kirjandusel häda on?

Venemaal vähetuntud poetess Louise Glück kuulutati 2020. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaadiks. Selle taustal said uut hoogu jutuheietused, et Nobeli komitee suhtub vene kirjandusse teenimatult ükskõikselt. Et kui vene keeles kirjutavat valgevenelannat Svjatlana Aleksijevitši mitte arvestada, sai viimaseks omamaiseks nobelistiks Jossif Brodski kaugel 1987. aastal. Ning temagi oli auhinna määramise ajal juba USA kodanik.