Anna Hintsi film võitis Kuala Lumpuris parima lühidokumentaali auhinna

««Homme saabub paradiis» on sündinud koostöös toidupäästjate kogukonnaga, kuhu ma ka ise kuulun. Usun, et kunstil on võime maailma muutusi luua ning mul on «Homme saabub paradiisi» peale mõeldes kõige suurem rõõm ning tänulikkus sellest, et film on tõesti toonud toiduraiskamise osas teadlikkust. Mulle on kirjutanud sõna otseses mõttes sajad inimesed, kes on kirjeldanud, kuidas nad arvasid, et Eestis toitu ei raisata ning tänu filmile nende silmad avanesid ning nad on oma tarbimisharjumusi muutnud,” räägib filmi mõjust režissöör Anna Hints.