Allveelaeval HMS Vigil (e k Valvas) sureb meeskonnaliige heroiini üledoosi. Kuna see Vanguard-klassi alus on osa NATO tuumaheidutusprogrammist, ei saa ta sadamasse tulla ja nii saadetakse Šoti politseiinspektor Amy Silva (Suranne Jones) kopteriga otse sündmuskohale. Kohe selgub, et ilmselt oli tegemist mõrvaga, aga motiividega tegelasi sigineb iga osaga juurde.