Sünge ajalooga tähtpäevast on aastate järel saanud hoopis kultuuriliselt tähelepanuväärne päev, mis võimaldab pidutseda, end kostümeerida ja lastele on ehk kõige meelepärasem tõik, et ukselt uksele käies saab kommi nuruda. Ameerikas kuuluvad selle juurde muuhulgas hirmufilmid, mängud, kummitusmajad, ouija-lauad ja vaimude välja kutsumine ning kultuslikud kinoseansid.