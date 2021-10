Kondase Keskuses on avatud Kristi Kangilaski maalinäitus «Punamütsikesed»

«Punamütsikesed» on Kristi Kangilaski jätkunäitus Tallinnas Staapli galeriis 2021. aasta septembris toimunud näitusele «Roosa laama». Kuna maal «Roosa laama» ja mitmed teisedki tööd rändasid näituselt uute omanike koju, muutus Viljandi näituse pealkiri ja väljapanek. Olukorras, kus kunstniku igapäevane töövahend on arvuti ja silmad pidevalt ekraanile suunatud, on ta oma elu tasakaalustamiseks otsustanud viljelda mõnd «päris» tegevust.