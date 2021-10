Ilmus kirjandusuurija Eve Pormeistri filosoofiline tekstikogumik

Kirjanik Jaak Jõerüüt tõstis kultuurisaates OP esile Eve Pormeistri kirjandusele ja lähenemise sügavust ja põhjalikkus, tema tööd ja tähelepanu keelel. Ühtlasi nimetas ta raamatu autorit kirglikuks perfektsionistiks.

Eve Pormeistri õpilane ja teekaaslane Aija Sakova ütleb raamatu tagakaanel, et tegemist on elava ja elulise kirjanduskäsitlusega, mis näitab, miks ja kuidas on kirjandus inimeseks olemise mõtestamisel hädavajalik: «kirjandusteosed on kui intelligentsed vestluspartnerid, mõtte- ja elukaaslased, kellega eksistentsiaalseid küsimusi lahata või kellele olulisel hetkel toetuda». Kärt Hellermaa sõnul, kes on raamatule kirjutanud ka eessõna, on Eve Pormeister igale kirjanikule partner, analüütikust kaasteeline, kes keskendub teose süvakihtidele.

Lõviosa raamatus sisalduvatest esseedest on kirjutatud ja ilmunud aastatel 2016 kuni 2020. Eve Pormeistri kogumikus sisalduvad esseed käsitlevad nii Eestis tuntud kui ka vähem tuntud saksakeelsete kirjanike loomingut. Viimastel aastatel on Eve laiemale avalikkusele tutvustanud ka Prima Vista festivali külastavate saksakeelsete autorite loomingut. Saksakeelsest kirjandusest leiab Eve kogumikust esseid Herman Hesse, Ingeborg Bachmanni, W. G. Sebaldi, Eugen Ruge, Gertrud Leuteneggeri, Valerie Fritschi, Hans Platzgumeri, Daniel Wisseri, Mirko Bonné, Florian Illiesi, Peter Stammi ja Juli Zeh loomingu kohta. Samuti on selles eesti keeles kättesaadavad algselt saksa keeles peetud intervjuud Dominik Mülleri, Getrud Leuteneggeri, Peter Stammi, Hans Platzgueri ja Mirko Bonnéga.

Alates 2016. aastast on Eve veenvalt ja jõuliselt asunud mõtestama ja vahendama ka eesti kaasaegset kirjandust. Tema käsitlused on pühendatud Viivi Luige, Eeva Pargi, Kärt Hellerma, Aare Pilve, Ernst Enno, Kai Aareleiu, Kersti Kreismanni, Jaan Kaplinski ja Thomas Salumetsa, Mathura ja Ain Kaalepi loometegevusele. Pikad ja põhjalikud intervjuud on Eve läbi viinud nii Viivi Luige kui ka Jaak Jõerüüdiga.

Mitmed esseed nagu ka intervjuud on ilmunud ajakirjades Akadeemia ja Looming, samuti on intervjuud ja saksakeelsete autorite loomingut avavad käsitlused leidnud koha nii Postimehe kultuurikülgedel, ajalehes Sirp kui ka ERRi kultuuriportaalis. Arvestatav hulk käsitlusi on seni ilmunud vaid Tartu linnaraamatukogu kirjandusveebis. Kogumikku on leidnud tee ka mõned tõlkeraamatutele kirjutatud saate- või järelsõnad.