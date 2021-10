Kersti Karu pühendab 50. tööaastale ARSi majas näituse «Taldrikute lugu»

Näitus annab ülevaate erinevatel aegadel tehtud dekoratiivsetest taldrikutest. «Võib öelda, et igal neist on ka oma lugu – mõte, idee või tunne, mida olen püüdnud edasi anda taldrikutel kujutatud piltide, aga ka glasuuride ja keraamika värvide kaudu,» selgitab Kersti Karu. Osa taldrikuid moodustavad sarnase temaatikaga gruppe nagu näiteks vikerkaare motiiviga taldrikud või skrafiito tehnikas taldrikud ,«Kahekesi».

«Minu tööd lähtuvad loodusvormidest või ka geomeetrilistest vormidest. Mulle meeldib selge, lihtne harmooniline vorm, püüdlus ilu ja tasakaalu poole.» Keraamika on autori sõnul universaalne ühendus skulptuurist, maalist, graafikast, arhitektuurist ja geomeetriast. «Soovin, et minu looming mõjuks inimesele positiivselt, et selles oleks harmoonia, tasakaal ja armastus, mis teostamisel ka minus on olnud. Usun, et vormi ilu saab vaatajat igapäevasest rutiinist ülespoole tõsta ja tasakaalustada.»