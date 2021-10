Eelmisel õhtul istus koos teiste kutsututega saalis ka Rebase isa. Ta sai samal päeval 82-aastaseks. Isa kohalolek lisas poja tunnete kirjusse paletti veel värve. «Täitsa ausalt, korraga tabasin ennast mõttelt, et vau, kuidas mu isa võiks sellesse loosse suhestuda,» ütles ta. Rebase käsikirja alusel ja režissöörikäe all valminud «Tulilind» räägib 1970. aastate lõpus Haapsalu lennuväebaasis tekkinud armukolmnurgast, mille osalised on reamees Sergei, hävituslendur Roman ja baasiülema sekretär Luisa.