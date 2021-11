Paide Teatri lavastus etendub publiku kodudes

«Räägi mind magama» idee ja teksti autor on Kirill Havanski. Rännakut juhib Maria Paiste hääl. Audiolavastuse helimaastikud on loonud Kenn-Eerik Kannike, lavastuse kunstnik on Saskia Epp Lõhmus ja mõttetuge pakkus Jan Teevet.

Kui üldiselt loetakse seda, kui publik teatrisaalis magama jääb, pigem ebaõnnestumise märgiks, siis «Räägi mind magama» meeskond usub, et iga uinumine tähistab õnnestumist. Lavastus, mis piletiostjale pakiga koju saadetakse, on mõeldud kuulamiseks-kogemiseks magamamineku eelsel tunnil, siis, kui päevatoimetused on tehtud ja kalendermärkmikust vaatab vastu vaba õhtu.

«Räägi mind magama» ei ole unerohi ega teaduslikult tõestatud vahend unetusega võitlemiseks. See on lavastus, mis viib kuulaja rännakule tema enda kodus ja tema enda peas. Ühes võib halvemal juhul varba kapiserva vastu ära lüüa, teises liikudes võid kukkuda mõtete sügavikku, aga samas – miks mitte – ka lendu tõusta.

«Saad hommikul sõnumi, et sulle on tulnud pakk, lähed sellele lõunapausi ajal järele, jõuad koju, teed kõik need asjad ära, mis kodus tegemist nõuavad või vähemalt need, mille tegemiseks tahtmist on ja siis istud kirjutuslaua taha, võtad paki kätte ja loed, mis selle peal kirjas on. Sealt edasi käib kõik juhtnööride järgi üsna lihtsalt,» kirjeldab lavastuse kogemiseni viivat teekonda idee autor Kirill Havanski.

«Tihti unustame, et ka kõige lihtsamatel tegevustel on oma võlu ja poeesia,» sõnab Havanski. Ta loodab, et «Räägi mind magama» pakub kuulajale rõõmu «niisama kodus olemisest ja tolknemisest», aga aitab samas mõtteid koondada ja maailma paratamatu kaootilisusega leppida.