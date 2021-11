Hingedepäeval kõlab tasuta Bach ja Arvo Pärdi «Kollaaž teemal B-A-C-H»

Hingedepäeval kõlab nende esituses „Kollaaž teemal B-A-C-H“, milles Arvo Pärdi inspiratsiooniallikaks on Johann Sebastian Bach. Teos on tähelepanuväärne, sest tähistab Pärdi varajases loomingus uue arenguliini algusaega. Selle kompositsiooni aluseks on 10-heliline rida, mis algab nootidega b–a–c–h ning mis igas osas leiab erineva muusikalise lahenduse. Teose esiettekandest möödub 4. novembril 57 aastat.

Barokimeistri Johann Sebastian Bachi loomingust tulevad kontserdil esitamisele koraalikantaadid „Christ lag in Todesbanden” ja „Nun komm, der Heiden Heiland”, mis mõlemad põhinevad Martin Lutheri tekstidel. Kavas on ka Bachi üks tuntumaid teoseid „Brandenburgi kontsert nr 4“, kus pulseeriva orkestri kõrval demonstreerib sädelevat tulevärki ja virtuoossust plokkflöödiduo.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester on aastaid ühiselt kontserte andnud nii Eestis kui ka kaugemal – Euroopast Austraaliani ja Austraaliast Põhja-Ameerikani. Muuhulgas on esinetud maailma nimekates kontserdisaalides nagu New Yorgi Carnegie Hallis, Pariisi Filharmoonias, Hamburgi Elbphilharmonie’s jm. Tõnu Kaljuste on rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestridirigent, tema töid on korduvalt esitatud Grammy nominatsioonile ning 2014. aastal pälvis ta Grammy auhinna Arvo Pärdi albumi „Adam’s Lament“ (ECM) eest. Tõnu Kaljuste on Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri asutaja ning mõlema kollektiivi peadirigent.