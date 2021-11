INTERVJUU ⟩ Kuidas sündisid ungari fotograafia suurteosed?

Ungari päritolu fotoajakirjanik Robert Capa on teinud pildi, mida peetakse maailma kõige paremaks sõjafotoks. 5. septembril 1936 jäädvustas ta Federico Borrell García nimelise võitleja surma Hispaania kodusõjas – tulemuseks oli foto «Langev sõdur», mille mõju on raske üle hinnata, kuid mille autentsust on hiljem kahtluse alla seatud. Nüüd aga on kõigil võimalik nii Capa kui ka teiste legendaarsete ungari fotoklassikute töid dokfotokeskuse uuel näitusel oma silmaga näha.