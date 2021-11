Kunstiakadeemia esitleb raamatut Tallinna linnaehituslikest visioonidest

Äsja raamatupoodidesse jõudunud 400-leheküljeline kogumik võtab kokku kolm aastat Kunstiakadeemia eestvedamisel toimunud uurimisprojekti «Lõpetamata linn» käigus peetud arutelud. Raamat on mõeldud kõikidele, kel on huvi mõelda Tallinna potentsiaalile tulevikulinnana – mida me Tallinnalt tulevikus ruumiliselt ootame, mida linn vajab ja millised probleemid linnaehituslikult seljatama peab, et olla atraktiivne nii elu- kui tööpaigana.