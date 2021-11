Eesti järjepidevaim ulmeajakiri sai 10 aastaseks

Reaktori peatoimetaja Riho Välk märkis, et 10 aastat järjest kestvad õhinapõhised projektid on tänapäeval haruldased, sest need elatuvad vaid fännide kirest. «Reaktoril on vedanud pühendunud järgijatega, kes oma vabast ajast ja tahtest ajakirja pidevalt edasi arendavad, ükski number pole veel vahele jäänud ega edasi lükatud,» toonitas Välk.

Kümne aastaga on Reaktoris oma loomingut avaldanud 384 autorit. Ajakirjas ilmunud tekstide kogumaht on 3,8 miljonit sõna, mis 40 000-sõnalisteks romaanideks ümberarvestatult teeks 97 raamatut. Ajakirjas Reaktor on avaldanud oma tekste Indrek Hargla, Mart Sander ja Maniakkide Tänav. Ajakirjast on tuule tiibadesse saanud Joel Jans, Heinrich Weinberg, Rait Piir ja paljud teised. Reaktoris ilmunud parimatest juttudest on kokku pandud viis antoloogiat «Tuumahiid».