Fotomuuseumis saab näha Soome fotokunstniku Sanni Saarineni teoseid

«Kohti» on soome sõna, mis tähendab «millegi suunas», kuid Saarinen tõlgib ja tõlgendab seda kui püüdu millenigi jõuda. Tema looming on autofiktsionaalne, kus tegelikkus eksisteerib koos fantaasiaga. See puudutab hetki, kus näiliselt ei juhtu midagi, kuid mingis mõttes juhtub kogu elu. Saarinen tahab neid hetki ankurdada, neist kinni hoida. Teda huvitavad aja möödumise, ühiste mälestuste, perekonna, kasvamise ning kujuteldava ja reaalse vahelised küsimused. Tema uurimuse keskseks küsimuseks on, kuidas me saame iseendaks.

Kuraator Annika Haas: «Saarineni fotosid saab vaadata kui kihilisi hetkede üleminekuid, mis korduvad lõpmatuse taasloomisena põlvkonnast põlvkonda üha uuesti ja uuesti.»

Saarinen möönab, et tunnetab elu sarnaselt teistega, kuid siin on tal oma «aga»: «Kõnedes tuuakse esile verstapostid ja selgelt nähtavad pöördepunktid, kuid ma arvan, et me muutume iseendaks nendel igapäevastel hetkedel, kus näiliselt midagi ei juhtu.»

Sanni Saarinen (s 1979) on dokumentaalfotograaf ja visuaalkunstnik, kultuuriantropoloog ja kirjanik, kes elab Soomes Espoos. Teda huvitavad identiteedi, kogukonna ja kuuluvuse küsimused ning ta töötab sageli ühiskondlike projektidega, eksperimenteerides autofiktsionaalsete elementidega. LensCulture tunnustas Saarineni 2018. aastal Emerging Talents auhinnaga.