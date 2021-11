«On suur rõõm esitleda põhjanaabritele albumit nii prestiižikal festivalil kui seda on Helsinki Industrial Festival. Astume üles pisut ebatraditsionaalses kooseisus - nimelt on meiega terve kontserdi laval Pedigree «viies» liige Karl Korts. Aga üllatused on Pedigree «middle name», ilmselt keegi pettuma ei pea - pigem vastupidi, tegemist saab olema kindlasti Pedigree väga erakorralise laiviga,» kommenteerib Pedigree juhtfiguur Holden Bonne Laamann.