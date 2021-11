Trio Poll-Varema-Poll esitleb oma debüütalbumit

«Plaadil kõlavaid teoseid Eesti klassikast ja kaasajast ühendab helikeele romantilisus ja tundeküllasus. Heino Elleri lüürilised palad klaveritriole ning Artur Lemba klaveritrio nr 1 kuuluvad vaieldamatult Eesti muusika kuldvarasse ning väärivad maailmakuulsate klaveritriode kõrvale asetamist. Arvo Pärdi ja Riho Esko Maimetsa helitööd peegeldavad kaasaegse kaunikõlalisuse ning traditsioonilise heliloomingu kohtumist. Loodame, et plaadile valitud muusika pakub muusikasõpradele kuulamis- ja avastamisrõõmu,» rääkis pianist Mihkel Poll.

Trio Poll-Varema-Poll plaadi Eesti klaveritriode paremikuga andis välja tuntud Poola plaadifirma DUX. Plaadiesitluskontserdid toimuvad ka Poolas ja Saksamaal: 18. novembril Varssavi Raadios, 21. novembril Berliini kontserdimajas ja 26. novembril Hamburgi Elbphilharmonies. Trio debüütalbum on 6. novembrist saadaval ka Spotifys ja iTunesis.

Trio Poll-Varema-Poll tegutseb 2013. aastast ning on andnud kontserte nii Eestis kui ka välismaal.

Mihkel Poll on mitmete rahvusvaheliste konkursside laureaat, ta on andnud kontserte paljudes kuulsates kontserdisaalides, nagu Peterburi Filharmoonia suur saal, Londoni Barbican Hall ja Stockholmi Berwaldhallen. Ta on esinenud orkestritega üle maailma ning teinud koostööd nimekate dirigentidega. Tal on ilmunud mitmeid heliplaate koostöös plaadikompaniidega Ondine ning DUX. Viimane plaadistus ilmus käesoleva aasta alguses Rahmaninovi ja Tubina klaverikontsertidega koos ERSO-ga dirigent Mihhail Gertsi juhatusel. Mihkel Poll on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriõppejõud.

Mari Poll on astunud üles paljudes riikides nii solisti kui ka kammermuusikuna ning esinenud maailmakuulsates kontserdisaalides, nagu Pariisi Filharmoonia suur saal, Manchesteri Bridgewater Hall ja Londoni Wigmore Hall. Tal on koostöös plaadifirmadega EMI ning DUX ilmunud helisalvestisi, mis on pälvinud kõrgeid hinnanguid muusikaajakirjades Grammphone ja BBC Music Magazine. Alates hooajast 2019/2020 töötab Mari Poll rahvusooper Estonia orkestri kontsertmeistrina ning on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud. Mari Poll mängib 1723. aastal meister Nicolaus Gagliano valmistatud viiulil, mille on andnud muusikule kasutada Eesti Pillifond.