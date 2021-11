Diana Leesalu toob Linnateatris lavale noore pianisti kujunemisloo

Bjørnstadi muudab autorina eripäraseks tõik, et ta on ühtaegu nii maailmatasemel pianist kui ka tunnustatud kirjanik. «Muusikale» on esimene osa tema romaanitriloogiast, mille peategelane on noor klaverivirtuoos Aksel Vinding. Autori väitel ei ole see autobiograafiline teos, kuigi see sisaldab elemente tema enda elust ning kirjeldab paljuski keskkonda, mis teda noores eas, 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses ümbritses.

Lavastaja Diana Leesalut köitis selle materjali puhul nii see tahk, et see on puudutav lugu noorte inimeste arengust ja valikute tegemisest, kui ka peategelase dilemma, kas sukelduda pea ees ümberringi pulbitsevasse ellu või jääda omamoodi kõrvaltvaatajaks, eraldudes kõrgkunsti piiritletud maailma. Leesalu on öelnud, et lavastuse «Muusikale» puhul on ta otsinud oma varasematest töödest kujundlikumat väljenduskeelt. Mõistagi täidab lavastuses väga olulist rolli ka muusika.