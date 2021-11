Piip ja Tuut Teater toob uuslavastuse Sakala 3 saali

Neljapäeval, 4. novembril jõuab Sakala 3 saalis lavale Piip ja Tuut Teatri uuslavastus peredele «Piip ja Tuut teevees väikse suhkruga», millega väiketeater tähistab suurejooneliselt oma 11. sünnipäeva. Lavastuse autorid, näitlejad ja lavastajad on Haide Männamäe ja Toomas Tross. Etenduse kestus on üks tund, see on sobilik vaatamiseks peredele ja lastele alates 5. eluaastast. Etendused toimuvad 4. novembril kell 12 ja 19, 5. novembril kell 19 ning 6. novembril kell 12.